L'Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo il Como, confermando la propria qualificazione. È stata annunciata una data certa per la partita e anche la sede in cui si svolgerà il match decisivo. La partita si giocherà nelle prossime settimane e si conoscono già i dettagli sulla location, rendendo ufficiale il programma della finale.

di Paolo Moramarco e dove. L’ Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una semifinale di ritorno ricca di emozioni. A San Siro, i nerazzurri superano il Como con un 3-2 in rimonta, dopo lo 0-0 dell’andata, staccando così il pass per l’ultimo atto della competizione. La squadra di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dimostra carattere e qualità nei momenti decisivi, ribaltando una gara complessa e guadagnandosi meritatamente l’accesso alla finale. Inter, finale il 13 maggio all’Olimpico. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 21:00, quando l’ Inter scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per giocarsi il trofeo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, Inter in finale dopo la vittoria sul Como: arriva una certezza sulla sede del match! Ecco quando si giocherà

COMO-INTER 0-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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