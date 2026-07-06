Ancona, 6 luglio 2026 – Ore di angoscia per una coppia di escursionisti dispersa da giorni, scatta l’allarme e partono le ricerche. Entrambi sono residenti ad Ancona. Lui ha 41 anni, lei 38. Risultano dispersi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: di loro non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì, ovvero dall'ultimo contatto telefonico, avvenuto intorno alle 22.30. L’allarme dato da un familiare. A dare l’allarme oggi un familiare che ha riferito come i due coniugi avessero in programma di percorrere giovedì i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, passando per la Val d'Arade. Un tragitto considerato impegnativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppia di escursionisti dispersa da giorni, ricerche senza sosta: l’allarme dato da un familiare

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