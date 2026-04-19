Il vicepresidente degli Stati Uniti ha espresso parole di ringraziamento nei confronti di Papa Leone XIV in seguito agli attacchi di Donald Trump. Vance ha dichiarato di essere grato perché il Papa non ha voluto entrare nel dibattito e ha mantenuto un atteggiamento disteso. La dichiarazione è arrivata dopo le recenti dichiarazioni pubbliche di Trump rivolte al pontefice. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei commentatori politici.

Prima gli attacchi, poi il cambio di registro: l’Amministrazione Usa cerca di ricucire con la Santa Sede e, soprattutto, con gli elettori cattolici statunitensi. Il vicepresidente JD Vance ha ringraziato Papa Leone XIV, dopo che il Pontefice ha chiarito che non è nelle sue intenzioni polemizzare con Trump e con il suo entourage. La distensione arriva a pochi giorni dall’attacco di Trump a Papa Leone. JD Vance su Papa Leone XIV Lo scontro tra Trump e il Papa Le parole di Papa Leone XIV Tensioni fra Trump e i cattolici Usa JD Vance su Papa Leone XIV Così ha scritto JD Vance su X: “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - JD Vance ringrazia Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "grato perché non vuole dibattere"

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