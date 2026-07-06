Perché comprare un vestito se puoi usare una tovaglia? | Arisa perde i bagagli e si esibisce indossando una stoffa comprata in un mercatino

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arisa ha esibito un vestito realizzato con una stoffa acquistata in un mercatino dopo che la sua valigia è stata smarrita in aeroporto. La cantante ha deciso di esibirsi indossando un capo improvvisato, invece di comprare un abito nuovo. L’episodio si è verificato poche ore prima di un evento importante. Non ci sono ulteriori dettagli su come abbia risolto la situazione o sulle reazioni dell’artista.

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Cosa fare quando l’aeroporto vi smarrisce la valigia a poche ore da un appuntamento cruciale? Perché affannarsi a cercare un negozio di vestiti nuovi quando si può semplicemente prendere una vecchia tovaglia e trasformarla in un abito da sera, esattamente come si faceva da bambini per gioco? È la singolare soluzione d’emergenza adottata da Arisa all’indomani del suo arrivo all’aeroporto di Torino, dove lo smarrimento dei suoi bagagli con gli abiti di scena ha rischiato di compromettere l’allestimento scenico per il concerto di sabato 4 luglio al Forte di Bard. View this post on Instagram A post shared by Arisa (@arisamusic) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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