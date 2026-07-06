Perché comprare un vestito se puoi usare una tovaglia? | Arisa perde i bagagli e si esibisce indossando una stoffa comprata in un mercatino

Notizia in breve

Arisa ha esibito un vestito realizzato con una stoffa acquistata in un mercatino dopo che la sua valigia è stata smarrita in aeroporto. La cantante ha deciso di esibirsi indossando un capo improvvisato, invece di comprare un abito nuovo. L’episodio si è verificato poche ore prima di un evento importante. Non ci sono ulteriori dettagli su come abbia risolto la situazione o sulle reazioni dell’artista.