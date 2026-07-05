Arisa smarrisce i bagagli coi look del concerto | Vestito fatto con una tovaglia presa al mercatino dell'usato
Arisa ha perso i bagagli in aeroporto che contenevano i vestiti preparati per il concerto. Per non rimanere senza abbigliamento, ha realizzato un vestito utilizzando una tovaglia all'uncinetto acquistata in un negozio di usato. La cantante ha mostrato sui social il nuovo look, spiegando di aver dovuto improvvisare dopo aver smarrito i bagagli.
Arisa ha smarrito in aeroporto i bagagli coi look del concerto: è corsa ai ripari creando un vestito a partire da una tovaglia all'uncinetto presa all'usato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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