Il congresso nazionale della Uil si è concluso, rafforzando l’idea che la linea adottata dalla Cisl negli ultimi anni fosse corretta. L’esito ha confermato la validità del progetto e del profilo scelto dalla confederazione, sottolineando come questa strategia si sia dimostrata coerente con le evoluzioni del settore. La conferma arriva dopo un confronto che ha visto consolidarsi le posizioni della Cisl rispetto a quelle delle altre sigle sindacali.

L’esito e il concreto svolgimento del congresso nazionale della Uil hanno confermato, per chi non l’avesse ancora capito, che il progetto e il profilo che la Cisl ha mantenuto in questi anni era la strada giusta. E questo non lo dico per fare un esame di maturità al sindacalismo italiano ma per la semplice ragione, come è emerso anche nel dibattito della Uil, che il sindacato non può continuare ad avere un ruolo importante e decisivo nello scacchiere pubblico italiano se diventa semplicemente un partito o se assume, ancora peggio, solo e soltanto una postura ideologica e di mera controparte politica. E noi in questi anni, appunto, abbiamo potuto constatare che c’erano due visioni opposte, se non addirittura alternative, nel definire il ruolo del sindacato nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché (ancora una volta) la Cisl aveva ragione. L’opinione di Merlo

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