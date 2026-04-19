Tutti si organizzano tranne i cattolici popolari L’opinione di Merlo

Nel panorama politico e sociale, si nota come molte realtà organizzano le proprie attività e strategie, tranne i gruppi cattolici popolari. Questa situazione solleva una domanda semplice: perché queste organizzazioni non si muovono allo stesso modo? La questione viene affrontata dall’opinione di Merlo, che analizza le differenze tra le varie realtà e le loro modalità di intervento. La discussione si concentra sui comportamenti e le scelte di queste organizzazioni in relazione alle altre forze del settore.

Nel panorama politico italiano, ricco di sigle e culture, manca una rappresentanza organizzata della tradizione cattolico-democratica. Un’assenza rilevante, vista la sua storia e il radicamento sociale. In vista delle elezioni, riemerge così la necessità di una presenza riformista di ispirazione cristiana, per evitare la scomparsa di un filone decisivo della democrazia italiana. Scrive Merlo Appare un paradosso. E di fatto lo è. Detto in termini più semplici e comprensibili, nel panorama politico italiano – anche se viviamo, e ormai da molto tempo, in una stagione post ideologica e profondamente segnata dal populismo anti politico e demagogico – tutti, chi più e chi meno, si sono organizzati sotto il versante politico.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti si organizzano, tranne i cattolici popolari. L’opinione di Merlo Notizie correlate Referendum, perché molti Popolari votano Sì. L’opinione di MerloNel rigoroso rispetto del pluralismo politico ed elettorale ormai consolidato da tempo, non possiamo non rilevare che anche e soprattutto nel mondo... Giustizia, c’è un Sì più convinto degli altri. L’opinione di Giorgio MerloAl di là delle rispettive curve sud – sempre più infuocate ed aggressive – c’è uno specifico Sì che non può passare sotto silenzio in vista del...