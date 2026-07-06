In gruppi Telegram e thread di Reddit, alcuni giovani incel assumono un farmaco antitumorale off-label. L’obiettivo è aumentare la statura, poiché il medicinale potrebbe favorire la crescita ossea. La pratica si diffonde tra adolescenti insicuri, che cercano di ottenere qualche centimetro in più in altezza. Il farmaco, originariamente destinato a trattare tumori, viene usato senza supervisione medica.

Nei gruppi Telegram e nei thread di Reddit proliferano tendenze inquietanti, che spesso attecchiscono tra gli adolescenti più insicuri. L’ultima, come riporta ‘Il Tempo’, riguarda l’uso off-label tra i giovani ‘incel’ di un farmaco antitumorale che allungherebbe le ossa, consentendo di acquistare qualche centimetro in altezza. Convinti che l’80% delle donne sia attratta dal 20% degli uomini più belli e dotati, alcuni incel – abbreviazione di involuntary celibate, celibe involontario – arrivano a mettere a rischio la propria salute pur di aumentare la statura e risultare più attraenti agli occhi delle ragazze. Il farmaco antitumorale usato per la crescita ossea . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Per qualche centimetro in più’: l’uso off-label del farmaco usato dagli incel per crescere

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