? Punti chiave? In Breve Il rischio della bellezza immediata: lo spironolattone tra i trend dei social e la realtà medica. L’uso improprio dello spironolattone sta diventando un fenomeno diffuso su piattaforme come TikTok e Instagram, dove il farmaco viene presentato come una soluzione miracolosa per l’acne, la lucentezza dei capelli e l’aumento del volume del seno. Molti utenti descrivono questa sostanza come una pillola magica capace di trasformare l’aspetto fisico in poche settimane, ma la realtà clinica richiede una cautela molto più profonda. Si tratta di un medicinale che agisce sul sistema endocrino e non può essere gestito con la leggerezza di un cosmetico o di un integratore alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spironolattone: i rischi del farmaco usato come “pillola magica” sui social

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