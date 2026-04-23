Torna l’uso strumentale del divino in politica | qualche esempio da Trump a Mieli

Negli ultimi tempi si assiste a un nuovo utilizzo del divino come strumento in ambito politico. Sono stati segnalati vari esempi, tra cui dichiarazioni e comportamenti di figure pubbliche di diverso orientamento. Questa tendenza sembra riproporre modalità di coinvolgimento religioso in discorsi e decisioni pubbliche, richiamando spesso simboli o riferimenti spirituali. Non si tratta di un fenomeno esclusivo di un singolo contesto, ma di un elemento che si manifesta in più situazioni e ambiti.

Possiamo collocare l’avvio della modernità laica a Occidente, in cui – grosso modo – siamo vissuti fino a buona parte del XX secolo, quando il precetto biblico “non nominare il nome di dio invano” venne declinato da un giusnaturalista secentesco – l’olandese Hugo Grozio – nel principio politico “etsi Deus non daretur”. E fu Illuminismo. Il recente riemergere del divino come blasfemia legittimata conferma il sempre più rapido spegnimento dei Lumi in itinere. Già nella cronaca quotidiana come barometro dei tempi. Dal calcio specchio della vita alla propaganda partigiana. Se agli ultimi mondiali di football un telecronista solitamente...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna l’uso strumentale del divino in politica: qualche esempio, da Trump a Mieli Notizie correlate Ricci: condanna unanime alle violenze, ma attenzione al uso strumentale del tema in politicaIl segretario del Partito Democratico, Enrico Ricci, ha ribadito l’assoluta condanna delle violenze che hanno scosso l’Italia negli ultimi giorni,... Il ricordo di Ruffilli, Zattini: "Esempio di vera politica, oggi leader mondiali da perizia psichiatrica"Forlì si è stretta ancora una volta nel ricordo di Roberto Ruffilli, il senatore e professore ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I nuovi programmi dei licei: torna la geografia, cambia la matematica, entra l’intelligenza artificiale – Ecco da quando; L’Accademia Bizantina torna al Lingotto con capolavori del Barocco strumentale e vocale; Engrupid PiPoL, fuori il singolo ‘Inspireichon Burn’; AGNESE CONTINI la chitarrista e compositrice torna con nuova musica, il singolo Flotilla fuori il 24 aprile - MEI. Il calcio "rosa" riparte: Femminile Rimini Calcio torna in campo dopo lo stop - facebook.com facebook Rossi torna in Appello per l’omicidio Balani. Romagnoli, amico scrittore: “Scelta non sorprendente” x.com