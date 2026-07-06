Un’azienda ha denunciato un’interruzione significativa nei servizi di mobilità, con conseguente perdita di tempo e produttività. Il problema non riguarda il guasto stesso, ma la durata delle interruzioni, che ostacola la continuità operativa. La questione riguarda servizi di supporto alla mobilità aziendale, fondamentali per mantenere le attività in funzione senza lunghi stop. La gestione dei veicoli e le trasferte restano tra le principali preoccupazioni.

Quando si parla di mobilità aziendale, l’attenzione si concentra spesso sui costi di gestione dei veicoli, sui consumi o sull’organizzazione delle trasferte. Esiste però un altro elemento che può incidere in modo significativo sull’attività quotidiana di professionisti e imprese: il tempo. Un veicolo fermo significa infatti appuntamenti da riprogrammare, clienti da avvisare, interventi rinviati e ore di lavoro che rischiano di andare perse. Una situazione che molte partite IVA, professionisti e piccole aziende conoscono bene, soprattutto quando gli spostamenti rappresentano una parte essenziale dell’attività lavorativa. Per questo motivo cresce l’interesse verso servizi che consentano di affrontare gli imprevisti con maggiore rapidità e continuità operativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Per molte aziende il problema non è il guasto, ma il tempo perso: i servizi che aiutano a restare operativi

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