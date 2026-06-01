Durante il Giorno delle Forze Armate, Letizia Ortiz ha optato per un nuovo look estivo, lasciando da parte i tradizionali raccolti formali. Il suo stile si distingue per un dettaglio che in passato spesso veniva nascosto, ma che ora rappresenta un segno di eleganza. La regina ha scelto un outfit sobrio e raffinato, mantenendo il suo atteggiamento di compostezza e raffinatezza.

I n occasione del Giorno delle Forze Armate, Letizia Ortiz sceglie come sempre la via del garbo misurato. Decidendo di cedere i riflettori e puntare su una studiata sobrietà, grazie a un’acconciatura minimalista ma studiata in ogni minimo dettaglio. Una soluzione che, insieme all’abito floreale chic, emana una fresca eleganza a prescindere. Letizia di Spagna, il look di vent’anni fa e una ciocca grigia che non mente X L’hair look estivo di Letizia Ortiz. L’estate in Spagna è già arrivata e la reina coglie l’attimo per testare una nuova variante dei suoi ormai leggendari hairstyle da cerimonia. L’idea di base per il suo ultimo look è un ritorno all’usato sicuro che profuma di scelta saggia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il suo ultimo impegno ufficiale, Letizia Ortiz abbandona i classici raccolti formali. Il segreto del suo nuovo look estivo sta tutto in un dettaglio che un tempo molte avrebbero nascosto, ma che oggi è firma di pura eleganza

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NUOVA SHIP, LETIZIA SCOPRE CHE IL SUO EX HA UNA VITA SEGRETA E SI SCRIVE CON UNALTRA RAGAZZA!

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