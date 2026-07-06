Per il reale è stato un flirt giovanile

Il principe Edoardo e Ruthie Henshall avevano poco più di vent’anni quando si sono incontrati e vissuti un’intensa storia d’amore durata cinque anni. Ora, l’attrice e cantante britannica rivela questa relazione nel suo nuovo libro autobiografico, che sarà pubblicato in Inghilterra il 16 luglio. La narrazione si concentra sui dettagli di quella fase giovanile, descrivendo l’intensità e la durata del loro legame.

E rano poco più che ventenni e innamorati alla follia, il principe Edoardo e Ruthie Henshall. Una storia d’amore, la loro, durata ben cinque anni, e che ora racconta proprio l’attrice e cantante britannica in un libro autobiografico in uscita nelle librerie inglesi il prossimo 16 luglio. The Showgirl and the Prince: The charming and candid real-life Cinderella story of royalty and 1980s showbiz (La soubrette e il principe, storia affascinante e sincera di una Cenerentola e dello showbusiness degli anni Ottanta), edito dalla casa editrice inglese Macmillan, fa luce su una relazione che il 62enne Edoardo, figlio minore di Elisabetta II, attuale duca di Edimburgo e oggi felicemente sposato con Sophie, non avrebbe voluto rivedere sulle prime pagine dei giornali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Younger Women Secretly Do THIS When Flirting With Older Men Attraction Psychology

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