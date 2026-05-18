Kumo conferma il flirt con Giulia Stabile | Tra noi c'è stato qualcosa adesso lei mi ghosta

Kumo, ex ballerino di Amici, ha confermato di aver avuto un flirt con Giulia Stabile. In un'intervista, ha detto che tra loro c’è stato qualcosa e ha aggiunto che ora lei non risponde più ai suoi messaggi. Ha anche affermato che si sentivano molto affini, parlandone come se si guardassero allo specchio. Questa è la prima volta che Kumo rende pubblica questa relazione e ha descritto il loro legame come qualcosa di significativo.

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