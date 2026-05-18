Kumo conferma il flirt con Giulia Stabile | Tra noi c'è stato qualcosa adesso lei mi ghosta
Kumo, ex ballerino di Amici, ha confermato di aver avuto un flirt con Giulia Stabile. In un'intervista, ha detto che tra loro c’è stato qualcosa e ha aggiunto che ora lei non risponde più ai suoi messaggi. Ha anche affermato che si sentivano molto affini, parlandone come se si guardassero allo specchio. Questa è la prima volta che Kumo rende pubblica questa relazione e ha descritto il loro legame come qualcosa di significativo.
L'ex ballerino di Amici Kumo conferma, per la prima volta, un flirt con Giulia Stabile: "Eravamo simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei". A domanda diretta se abbia influito sulla rottura con Alessia Pecchia: "Sì e no. Ci siamo avvicinati perché passavamo molte ore in sala". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Io e lei…”. Giulia Stabile, il volto di Amici conferma il flirt inaspettatoPer anni è rimasto uno di quei retroscena mai davvero confermati, una voce insistente che circolava tra fan e social senza trovare riscontri concreti.
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Amici, Giulia Stabile ha avuto un flirt con un ballerino di una recente edizione: l’inedita confessione di lui (Video)Amici, Giulia Stabile ha avuto un flirt con un ballerino di una recente edizione: l’inedita confessione di lui (Video). isaechia.it