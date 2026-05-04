Un concentramento di basket giovanile si è svolto alla palestra Giovannina, organizzato dalla Benedetto ’64. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre under 15 provenienti da diverse città e si è conclusa con il passaggio alle finali di Borgomanero e Desio. L’evento ha coinvolto numerosi giovani atleti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in una giornata dedicata al basket.

Il concentramento Interzona U15 di Cento, organizzato alla palestra Giovannina, si è chiuso lasciando dietro di sé la sensazione di aver assistito a qualcosa di speciale. In tre giorni di partite entusiasmanti, College Basketball e Aurora Desio hanno conquistato con pieno merito l’accesso alle finali nazionali a Udine fra due settimane, emergendo da una tre giorni (1-3 maggio) che ha messo in mostra un livello tecnico e competitivo davvero notevole. Le quattro squadre presenti – Città Futura Roma, Aurora Desio, VL Pesaro e College Basketball – hanno dato vita a un concentramento intenso, ricco di letture, fisicità, idee chiare e una maturità cestistica che ha reso ogni gara un confronto vero, mai banale, quasi sempre aperto fino all’ultimo possesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket giovanile: il concentramento organizzato alla Giovannina dalla Benedetto ’64 è stato un successo. Borgomanero e Desio alle finali under 15

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