In un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" il sopravvissuto Mohammad Taj Alamyar ha raccontato delle condizioni di vita e di lavoro cui era sottoposto insieme ai suoi colleghi e coinquilini, a partire dal bilocale che spartivano in 10 dormendo per terra A parlare delle condizioni di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Braccianti bruciati vivi in auto, i coinquilini: "In 10 in un bilocale con i materassi a terra, trattati come animali"

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