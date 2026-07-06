Carceri sovraffollate? In Toscana si potranno mettere i materassi per terra Il sindacado di polizia | Follia pura

Da corrierefiorentino.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si tratta di «follia pura» - parole del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria Uil Fp - la decisione del Provveditorato toscano alle carceri di consentire l'uso di materassi per terra per far fronte al sovraffollamento delle celle in queste settimane di emergenza dopo la messa sotto sequestro di 7 sezioni del penitenziario di Sollicciano. Sequestro che ha portato alla necessità di spostare 230 reclusi della casa circondariale di Firenze.  Il provveditorato toscano ha disposto che gli istituti accettino comunque nuovi arrestati, prevedendo appunto anche, come estrema soluzione provvisoria, di mettere brande o materassi a terra. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

carceri sovraffollate in toscana si potranno mettere i materassi per terra il sindacado di polizia follia pura
© Corrierefiorentino.corriere.it - Carceri sovraffollate? In Toscana si potranno mettere i materassi per terra. Il sindacado di polizia: «Follia pura»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Allarme rosso per le carceri casertane: sovraffollate e con carenza di personaleLa situazione delle carceri nella provincia di Caserta si presenta molto critica, con un livello di sovraffollamento superiore alla capienza...

Quasi nove carceri su dieci sono sovraffollate Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, circa il 90% delle carceri italiane è sovraffollato.

Argomenti più discussi: Manca il posto nelle carceri, 'mettete i materassi a terra'; Troppi detenuti? Che dormano per terra, dice il provveditore della Toscana.

carceri sovraffollate in toscanaCarceri sovraffollate? In Toscana si potranno mettere i materassi per terra. Il sindacado di polizia: Follia puraLa decisione del Provveditorato toscano per consentire l'accoglienza di nuovi detenuti dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano: in 230 devono essere temporaneamente spostati ... corrierefiorentino.corriere.it

carceri sovraffollate in toscanaManca il posto nelle carceri, 'mettete i materassi a terra'Utilizzare tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato dall'applicativo di cui sopra e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web