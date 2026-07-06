Carceri sovraffollate? In Toscana si potranno mettere i materassi per terra Il sindacado di polizia | Follia pura
Si tratta di «follia pura» - parole del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria Uil Fp - la decisione del Provveditorato toscano alle carceri di consentire l'uso di materassi per terra per far fronte al sovraffollamento delle celle in queste settimane di emergenza dopo la messa sotto sequestro di 7 sezioni del penitenziario di Sollicciano. Sequestro che ha portato alla necessità di spostare 230 reclusi della casa circondariale di Firenze. Il provveditorato toscano ha disposto che gli istituti accettino comunque nuovi arrestati, prevedendo appunto anche, come estrema soluzione provvisoria, di mettere brande o materassi a terra. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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