Dal 25 maggio è possibile per i pensionati residenti all’estero inviare all’INPS i dati fiscali relativi all’anno precedente. Questa procedura fa parte della Campagna RedEst 2026, che permette di comunicare le informazioni necessarie per la gestione delle pensioni estere. La trasmissione dei dati è aperta e rimarrà attiva per tutto il periodo della campagna.

Dallo scorso 25 maggio i pensionati all’estero possono trasmettere all’INPS le proprie informazioni fiscali relative all’anno precedente, nell’ambito della Campagna RedEst 2026. A renderlo noto il Messaggio INPS numero 1864 del 4 giugno 2026. Sempre dal 25 maggio 2026 è stata riaperta la Campagna RedEst 2025, relativa al reddito anno 2024, per consentire l’invio delle dichiarazioni reddituali per i pensionati che non hanno ancora adempiuto all’obbligo di comunicazione. Si è chiusa invece il 31 marzo 2026, stando a quanto comunica INPS, la Campagna RedEst 2024 per i redditi 2023. Eventuali dichiarazioni relative a tale annualità, giacenti o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Pensionati all’estero: aperta la Campagna RedEst 2026

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