Il governo italiano ha presentato una proposta che prevede un’imposta agevolata al 4% per i pensionati italiani residenti all’estero che decidono di trasferirsi in Italia. L’obiettivo è incentivare il rientro di questa categoria, offrendo condizioni fiscali più favorevoli rispetto a quelle attualmente applicate. La misura mira a rendere più allettante il ritorno, con un trattamento fiscale più vantaggioso per i pensionati che scelgono di stabilirsi nel Paese.

Uno degli obiettivi del governo italiano è sicuramente quello di convincere i pensionati italiani che vivono all'estero a rientrare nel proprio Paese, offrendo migliori opportunità e un trattamento economico più favorevole. Da tempo, infatti, sono tanti i nostri connazionali che scelgono di lasciare la patria per trasferirsi altrove. Da qui l'emendamento al decreto fiscale in cui è prevista una maxi agevolazione per rendere più accattivante il ritorno in Italia. Si tratta di un' imposta agevolata al 4%. La proposta sarebbe proprio questa: tassazione agevolata a patto che si scelga di vivere in un piccolo Comune (centri sotto i 5mila abitanti), così da favorire il ripopolamento di alcuni centri urbani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La proposta dell'Italia per far rientrare i pensionati che vivono all'estero: imposta agevolata al 4%

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