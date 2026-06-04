La vita non va in pensione la campagna dei pensionati Cisl

Notizia in breve

La Fnp Cisl, categoria dei pensionati della Cisl, lancerà una campagna di tesseramento per il 2026 con lo slogan “La vita non va in pensione”. La comunicazione sarà visibile nelle prossime settimane attraverso affissioni pubbliche. La campagna mira a rafforzare la presenza tra i pensionati e a promuovere l’iscrizione. Non sono stati comunicati dettagli sui canali di diffusione o eventuali iniziative correlate.