La vita non va in pensione la campagna dei pensionati Cisl
La Fnp Cisl, categoria dei pensionati della Cisl, lancerà una campagna di tesseramento per il 2026 con lo slogan “La vita non va in pensione”. La comunicazione sarà visibile nelle prossime settimane attraverso affissioni pubbliche. La campagna mira a rafforzare la presenza tra i pensionati e a promuovere l’iscrizione. Non sono stati comunicati dettagli sui canali di diffusione o eventuali iniziative correlate.
“La vita non va in pensione”: è questo il messaggio scelto dalla Fnp Cisl, la categoria dei pensionati della Cisl, per la campagna di tesseramento 2026 che nelle prossime settimane comparirà negli spazi pubblici di affissione. Si tratta di una presa di posizione chiara su cosa significa oggi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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