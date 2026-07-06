Pensionata friulana di 107 anni costretta ad aspettare il rimborso del Fisco fino a 110 | il caso che fa discutere

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una pensionata di 107 anni, residente in Friuli, ha ricevuto una richiesta di attesa fino a tre anni per il rimborso fiscale. La donna, ora ospite di una Rsa nel Pisano, ha subito questa comunicazione dal Fisco. La richiesta di attesa si riferisce a un rimborso che potrebbe arrivare quando avrà 110 anni. La notizia ha suscitato discussioni sulla durata dei processi di rimborso fiscale per anziani.

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Aspettare fino a tre anni per ottenere un rimborso fiscale quando si hanno 107 anni. È la richiesta che si è vista recapitare Erminia Di Giannantonio, pensionata originaria di Trasaghis (Udine) e oggi ospite di una Rsa nel Pisano. Dopo aver chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sui tempi di restituzione delle spese sanitarie portate in detrazione, la risposta è stata che avrebbe dovuto attendere fino al compimento dei 109 o addirittura 110 anni. Una prospettiva che ha spinto la donna e i suoi legali a presentare una diffida, ottenendo infine l’accelerazione del pagamento. La storia di Eminia Di Giannantonio. La vicenda ha attirato l’attenzione anche perché Erminia, nata nel 1919, è una testimone di oltre un secolo di storia italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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