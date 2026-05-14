Scaramelli nuovo Garante Un caso che fa discutere

Recentemente è stato nominato un nuovo Garante, in un percorso caratterizzato da diversi passaggi controversi. La procedura si è interrotta a causa di una paralisi politica, con un successivo rinvio in commissione per modificare le regole in corsa. Non sono state effettuate audizioni dei candidati e, infine, il voto si è svolto con scrutinio segreto in aula. La vicenda ha suscitato numerose discussioni tra i membri coinvolti.

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La paralisi politica, poi il rinvio della delibera in commissione per cambiare la procedura in corso d’opera, nessuna audizione dei candidati e infine il voto segreto in aula. La nomina di Stefano Scaramelli (ex capogruppo di Iv in Regione) a garante dell’infanzia e dell’adolescenza in Toscana si è trasformata in un caos senza precedenti. La beffa? Poco prima del voto decisivo, l’aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dal centrodestra, per modificare la normativa sulla figura dei garanti. Della serie: così, mai più. Ma dal prossimo garante in poi. Nomina che tra l’altro potrebbe essere dietro l’angolo visto che a breve andrà scelto il garante toscano dei detenuti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scaramelli nuovo Garante. Un caso che fa discutere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scaramelli è il nuovo Garante dell’infanziaStefano Scaramelli è stato nominato nuovo Garante per l’infanzia della Regione Toscana. Toscana, Scaramelli nuovo garante dell’infanzia: scossa nel centrosinistra? Punti chiave Perché la nomina di Scaramelli ha creato tensioni nel centrosinistra? Come ha influito lo scrutinio segreto sui rapporti di forza... Temi più discussi: Garante per l’Infanzia: Scaramelli nominato a maggioranza; Scaramelli nuovo Garante. Un caso che fa discutere; Stefano Scaramelli nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Toscana; Regione: Scaramelli nuovo Garante, Campo largo spaccato. #openCRT Garante per l’Infanzia: Scaramelli nominato a maggioranza Ha ottenuto 19 voti. Gli altri due candidati, Trovato e Pistacchi, hanno ricevuto rispettivamente un voto e 14 voti. Le schede bianche sono state cinque x.com Scaramelli nuovo Garante. Un caso che fa discutereIl voto unanime dell’aula prima della nomina: Le regole vanno cambiate. Tomasi: Ricorsi? Non sarebbero una sorpresa. Pronti alla battaglia. lanazione.it Garante dell’Infanzia: Scaramelli nominato a maggioranzaFirenze – Il Consiglio regionale ha nominato Stefano Scaramelli, che era stato proposto da Casa Riformista, come nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. L’elezione è venuta a maggioranza, con 19 ... nove.firenze.it