Il presidente del Napoli Women ha annunciato che il club non potrà utilizzare lo Stadio Maradona per le partite di Champions League, a causa del rifiuto da parte della SSC Napoli e del suo presidente di concedere la struttura. La decisione interessa le gare che potrebbero portare il team a ottenere un piazzamento storico, mentre la squadra è attualmente impegnata in una corsa con la Juventus per raggiungere questo traguardo.

Il presidente del Napoli Women Bifulco ha raccontato il rifiuto della SSC Napoli e di Aurelio De Laurentiis di concedere lo Stadio Maradona per le partite di Champions Lague che potrebbero aspettare il club, attualmente in lotta con la Juventus per un piazzamento che sarebbe storico. Napoli Women, no alle partite al Maradona. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il presidente del Napoli Women Marco Bifulco, il quale ha raccontato l’umore che aleggia nella squadra alla vigilia della sfida contro la Juventus che potrebbe rendere reale il sogno di qualificarsi in Champions League. C’è però il problema dell’impianto dove far giocare eventualmente questi match e a mettersi di traverso è stato anche il la SSC Napoli di De Laurentiis: “Cercola avrebbe bisogno di interventi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Laurentiis ci ha detto no”, scoppia il caso: il rifiuto del Napoli fa discutere

Annuncio ufficiale di De Laurentiis su Antonio Conte: il tweet del presidente del Napoli.

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