Andres Ricardo Pelussi, ex capitano della Virtus, ha contribuito alla promozione in Serie A della squadra. Durante le tre stagioni con il club, ha mostrato un carattere combattivo e un’immagine da leader. La sua presenza e il suo stile sono stati associati a un’immagine di battaglia e determinazione, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e la squadra.

L’ultimo giocatore romantico. Accostare la parola romantico ad Andres Ricardo Pelussi può apparire una forzatura. Perché l’argentino, in Italia, con la maglia Virtus, per tre stagioni, è stato, per temperamento e look, il simbolo della battaglia. Di un gladiatore che in campo avrebbe dato tutto, per i colori bianconeri. Perché, allora, la versione romantica? Andres, nato a Suardi, in Argentina, il 14 ottobre 1997, è stato forse l’ultimo campione sul quale fantasticare. Adesso, con la rete e la globalizzazione, basta un semplice clic. Un link, una pagina web per scoprire vita, morte e miracoli di qualsiasi persona. Nell’estate del 2003 la globalizzazione è alle porte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pelussi Il capitano che riconquista la serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Parisini: dalla terza serie francese ai Mondiali, il capitano che ha cambiato la storiaIl capitano della nazionale di pallamano ha iniziato la sua carriera nella terza serie francese prima di raggiungere i Mondiali.

“Capitano, mio capitano”: la sorpresa degli ex studenti in piedi sui banchi per il pensionamento del profIl 3 giugno, in un istituto di Bari, gli ex studenti si sono riuniti nei corridoi per salutare un insegnante che si avvicina al pensionamento.