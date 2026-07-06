Pelussi Il capitano che riconquista la serie A

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andres Ricardo Pelussi, ex capitano della Virtus, ha contribuito alla promozione in Serie A della squadra. Durante le tre stagioni con il club, ha mostrato un carattere combattivo e un’immagine da leader. La sua presenza e il suo stile sono stati associati a un’immagine di battaglia e determinazione, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e la squadra.

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L’ultimo giocatore romantico. Accostare la parola romantico ad Andres Ricardo Pelussi può apparire una forzatura. Perché l’argentino, in Italia, con la maglia Virtus, per tre stagioni, è stato, per temperamento e look, il simbolo della battaglia. Di un gladiatore che in campo avrebbe dato tutto, per i colori bianconeri. Perché, allora, la versione romantica? Andres, nato a Suardi, in Argentina, il 14 ottobre 1997, è stato forse l’ultimo campione sul quale fantasticare. Adesso, con la rete e la globalizzazione, basta un semplice clic. Un link, una pagina web per scoprire vita, morte e miracoli di qualsiasi persona. Nell’estate del 2003 la globalizzazione è alle porte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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