Il capitano della nazionale di pallamano ha iniziato la sua carriera nella terza serie francese prima di raggiungere i Mondiali. Dopo aver giocato in Italia, si è trasferito in Francia, dove ha militato nella Starligue. Durante gli anni, ha affrontato numerosi sacrifici, sviluppando le sue capacità e contribuendo ai successi della squadra. La sua esperienza include anche competizioni internazionali con la nazionale, culminate con la partecipazione ai campionati mondiali.

Dalla pallamano italiana alla prestigiosa Starligue francese, passando per anni di sacrifici, crescita e successi conquistati lontano da casa. In questa nuova puntata di FOCUS protagonista è Andrea Parisini, capitano della Nazionale italiana e uno dei simboli della rinascita della pallamano azzurra. Dopo aver scelto di trasferirsi in Francia per inseguire il sogno di diventare un giocatore professionista, Parisini ha costruito passo dopo passo una carriera straordinaria, partendo dalle categorie inferiori fino ad affermarsi nella massima serie francese. Un percorso che lo ha trasformato in uno dei punti di riferimento della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Andrea Parisini: dalla terza serie francese ai Mondiali, il capitano che ha cambiato la storia

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