Capitano mio capitano | la sorpresa degli ex studenti in piedi sui banchi per il pensionamento del prof

Il 3 giugno, in un istituto di Bari, gli ex studenti si sono riuniti nei corridoi per salutare un insegnante che si avvicina al pensionamento. Durante l’evento, alcuni di loro sono rimasti in piedi sui banchi, cantando e rivolgendogli parole di affetto. La cerimonia ha coinvolto studenti attuali e passati, creando un momento di festa e riconoscenza per il docente che ha insegnato a più generazioni.

Il 3 giugno scorso i corridoi scolastici di un istituto barese si sono animati per celebrare un momento speciale per un professore prossimo al pensionamento. Come documentato da un video divenuto immediatamente virale, il docente stava camminando insieme ad alcuni colleghi. Poco prima di aprire la porta, una donna al suo fianco lo ha avvertito che i ragazzi stavano facendo molta confusione all’interno dell’aula. Ma, una volta varcata la soglia, l’insegnante si è trovato davanti a una sorpresa emozionante, degna della più famosa scena de “L’attimo fuggente”. I suoi ex studenti lo stavano infatti aspettando schierati, tutti in piedi sopra i banchi scolastici, intenti a dedicargli un lungo e caloroso applauso collettivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Bari, studenti in piedi SUI BANCHI per il prof che va in pensione: O capitano! Mio capitano!

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