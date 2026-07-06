Un nuovo rimpasto si registra nella giunta capitolina guidata dal sindaco del Pd. Ieri si è dimessa l’assessore alle Attività produttive, che era anche capolista nella lista civica di un esponente di centro. La decisione arriva dopo le recenti elezioni comunali e alimenta voci di cambiamenti all’interno della maggioranza. La dimissione non è stata ancora sostituita ufficialmente. Non sono stati resi noti altri dettagli sui motivi o sui tempi del prossimo rimpasto.

Nuovo rimpasto nella giunta capitolina guidata dal sindaco Pd Roberto Gualtieri. Ieri si è dimessa l’assessore alle Attività produttive Monica Lucarelli, che alle elezioni comunali era capolista nella civica di Alessandro Onorato (oggi regista del nuovo “centro” nazionale all’interno del campo largo oltre che assessore capitolino). Anche se l’addio era nell’aria da settimane, ieri Lucarelli ha escluso motivazioni politiche nel suo passo indietro: «È una decisione che ho maturato con serenità» ha detto ieri. «Dopo quattro anni e mezzo è arrivato per me il momento di tornare a dedicarmi pienamente al mio percorso imprenditoriale e manageriale, da cui provengo e che continua a rappresentare una parte importante della mia vita». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, tam tam dai palazzi romani: "Rimpasto", per chi vien giù il Nazareno

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