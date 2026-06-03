A Lastra a Signa, il furgoncino della biblioteca itinerante Tam Tam ha ripreso il suo percorso. Il progetto “La biblioteca si muove!” prevede tappe in diverse località per portare libri e servizi culturali. La partenza è stata annunciata con una cerimonia, e il veicolo è stato avviato ufficialmente per continuare le attività previste. La biblioteca mobile si sposta secondo un calendario stabilito, offrendo accesso ai materiali a cittadini di varie zone.

Proseguono, a Lastra a Signa, le tappe del progetto “La biblioteca si muove!“. Si tratta di un servizio itinerante a cura della biblioteca comunale: il furgoncino “Tam Tam“ carico di libri e di informazioni sulle attività e i servizi effettua, ormai da alcuni anni, un vero e proprio tour, concentrandosi soprattutto nelle frazioni, con varie soste e appuntamenti dedicati a bambini e famiglie. Durante ogni tappa, sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, conoscere i nuovi servizi e le attività. Quest’anno all’interno dell’iniziativa si terranno anche alcuni laboratori creativi dedicati ai più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il furgoncino Tam Tam biblioteca itinerante ha iniziato a muoversi

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