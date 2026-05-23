L’epidemia di ebola in Africa ha generato discussioni sulla possibilità di ripescaggio di alcune squadre dai Mondiali di calcio previsti a giugno in Messico, Stati Uniti e Canada. L’attenzione si concentra sulle implicazioni di salute pubblica e sui rischi legati alla partecipazione di team provenienti da zone colpite dal virus. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma il tema rimane al centro di dibattiti tra organizzatori e autorità sanitarie.

L'ombra dell'epidemia di ebola che sta colpendo l'Africa si allunga minacciosa anche sui Mondiali di calcio che si disputeranno a giugno in Messico, Stati Uniti e Canada. Continuano infatti i dubbi sulla partecipazione della Repubblica Democratica del Congo alla manifestazione. Alla nazionale africana è stato imposto un periodo di autoisolamento di 21 giorni prima di poter entrare negli Stati Uniti. In questo momento, il Congo si sta allenando in Belgio dopo che il ritiro - previsto a Kinshasa - è stato annullato. Andrew Giuliani, direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca per i Mondiali, ha spiegato in un'intervista a Espn che la squadra dovrà rimanere in una "bolla" in Belgio: "Devono mantenere quella bolla - ha dichiarato - o rischiano di non poter viaggiare negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ebola, il Congo rischia i Mondiali. Tam tam impazzito: "Ipotesi ripescaggio"

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