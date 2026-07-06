Il ministero della Giustizia ha annunciato un bonus di 600 euro destinato ai magistrati per l'acquisto di nuovi computer. La misura arriva dopo che lo Stato non ha potuto fornire dispositivi aggiornati agli uffici giudiziari. La somma sarà erogata direttamente ai magistrati che intendono acquistare un pc personale. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, senza indicazioni su eventuali procedure o limiti di utilizzo.

Lo Stato non riesce a fornire pc decenti ai magistrati? Dà loro un bonus per comprarseli da soli. È la soluzione trovata dal ministero della Giustizia per far fronte alle disastrose condizioni del parco computer a disposizione di giudici e pm, composto in gran parte da apparecchiature obsolete, malfunzionanti e con tempi di sostituzione lunghissimi. La svolta verso il “ fai-da-te ” è arrivata con un emendamento dei relatori all’ultimo decreto-legge su giustizia e immigrazione – in discussione in commissione al Senato – depositato su input di Antonella Ciriello, capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica del dicastero guidato da Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pc obsoleto in ufficio? Nordio ora chiede ai magistrati di fare da sè: arriva il bonus da 600 euro per acquistarne uno nuovo

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