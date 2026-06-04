Tv arriva il nuovo bonus decoder da 30 e 70 euro | ecco come funziona

È stato annunciato un nuovo bonus per l'acquisto di decoder TV. L'incentivo prevede un importo di 30 o 70 euro e si rivolge a chi non possiede ancora un televisore compatibile con i nuovi standard terrestri DVB-T2Hevc o satellitari. La misura mira a facilitare l'aggiornamento dei dispositivi per continuare a ricevere i programmi televisivi. La domanda può essere presentata attraverso appositi canali dedicati.

È in arrivo un nuovo bonus sui decoder tv. L'incentivo è rivolto a coloro che non hanno ancora una tv compatibile con i nuovi standard terrestri (Dvb-T2Hevc ) o satellitari e hanno dunque bisogno di un decoder per continuare a vedere i programmi. Il budget totale stanziato per l'iniziativa è di. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bonus decoder Tv 2026, contributo fino a 70 euro: come funziona e chi può richiederloÈ stato annunciato un nuovo bonus decoder TV con un contributo massimo di 70 euro, pensato per le famiglie che devono sostituire i dispositivi per...

Bonus bollette da 115 euro: arriva il via libera, ecco a chi spetta e come funzionaIl governo ha approvato il bonus bollette da 115 euro, che sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico.

Temi più discussi: Un nuovo inizio, in prima tv su Canale 5 arriva una nuova saga sentimentale con l'amatissima attrice de Il Segreto: anticipazoni e cast; Genovesi (Rai Kids), arriva la nuova tv dei ragazzi, nulla sarà come prima; Off Campus 2, arriva la conferma: Dean e Allie saranno i protagonisti della nuova stagione; Sony Bravia 7 II e 9 II: i primi TV True RGB con LED indipendenti fino a 115 pollici.

Qualcomm, arriva il nuovo brand Dragonfly per AI, datacenter e server x.com

Cos'hai visto? Le nostre recensioni di film, serie tv e anime reddit

Arriva un nuovo, imperdibile dramma emotivo su Canale 5: Un nuovo inizioPrende il via oggi, martedì 26 maggio 2026, la nuova serie tv drammatica-emotiva Un nuovo inizio: scopriamo insieme cast, numero di ... alfemminile.com

The Michael Jackson Story su Sky arriva il nuovo documentarioProdotta dalla premiata 72 Films, società del gruppo Fremantle, The Michael Jackson Story si presenta come il racconto più completo e approfondito dedicato a una delle figure più significative e contr ... ansa.it