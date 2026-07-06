Pavoni scappati dall' Ecoparco di Vezzano e liberi in strada | video

Notizia in breve

Due pavoni sono fuggiti dall’Ecoparco di Vezzano e si trovano ora sulla Statale 63 nel Reggiano. Il video diffuso mostra gli uccelli liberi in strada, dove sono stati avvistati più volte. La presenza dei volatili sulla carreggiata aumenta il rischio di incidenti stradali. La zona è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno monitorando la situazione. Nessun incidente è stato segnalato fino a questo momento.