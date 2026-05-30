Cavalli in fuga inseguiti dai militari caos in strada a Roma | erano scappati dalle prove per la parata del 2 giugno – Il video

Cavalli scappati durante le prove per la parata del 2 giugno sono stati inseguiti dai militari nelle strade di Roma. La fuga ha provocato caos tra le auto e i passanti, creando una scena insolita e spettacolare. La fuga si è conclusa con il recupero degli animali, che sono stati riportati in sicurezza. Un video mostra il momento in cui i cavalli corrono tra le vie della città, attirando l’attenzione di chi si trovava in zona.

Cavalli in fuga per le strade di Roma, inseguiti dai militari. Una scena surreale, degna di un film di Fellini, che nella notte è diventata realtà tra le vie della Capitale. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte nell’area delle Terme di Caracalla, dove si stavano svolgendo le esercitazioni dei reparti a cavallo in vista della parata del 2 Giugno. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero spaventato gli animali, provocandone l’improvvisa fuga. La fuga tra le auto e il recupero . Diversi cavalli, imbizzarriti, hanno così percorso a gran velocità via Cristoforo Colombo, mentre i militari cercavano di raggiungerli e riportarli sotto controllo. 🔗 Leggi su Open.online

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Roma, i cavalli per la parata del 2 Giugno in fuga per le stradeDurante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli si sono imbizzarriti e sono fuggiti nelle strade vicino alle Terme di Caracalla.

A Roma i cavalli per la parata del 2 giugno scappano e galoppano tra le auto sulla Colombo: il videoA Roma, durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati e hanno corso tra le auto sulla strada Cristoforo Colombo.

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