Pavoni liberi a Punta Marina comparsi gli striscioni a sostegno degli esemplari

A Punta Marina sono comparsi striscioni a sostegno dei pavoni liberi, pochi giorni dopo l’avvio del censimento degli esemplari da parte del Comune. Le scritte sono state affisse all’ingresso della località e hanno attirato l’attenzione dopo settimane di polemiche sulla presenza degli uccelli. Nel frattempo, sono state installate telecamere sulla zona, mentre il dibattito pubblico si concentra sulla tutela e la gestione degli esemplari.

Dopo settimane di polemica, l'avvio del censimento degli esemplari da parte del Comune e l'arrivo delle telecamere di tutto il mondo, si torna a parlare di Pavoni dopo la scoperta di alcuni striscioni a loro supporto comparsi all'ingresso di Punta Marina. . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariA Punta Marina, la colonia di pavoni continua a essere al centro di discussioni tra residenti e amministrazione.

Punta Marina, si pensa a una nuova 'casa' per gli esemplari. Il sindaco: "Ecco dove potrebbe sorgere il bosco dei pavoni"A Punta Marina si discute la possibilità di creare una nuova area dedicata agli esemplari di pavoni.

Temi più discussi: I pavoni ‘innamorati’ di Punta Marina finiscono sulla Cnn: Creano scompiglio, distruggono auto e bloccano il traffico; Punta Marina invasa dai pavoni, una cittadina: Diecimila euro di danni in casa e visite dall'otorino; Punta Marina, la vera storia dei pavoni: Li ha portati un privato; Pavoni sì o no? Mentre la popolazione si divide lo strano caso di Punta Marina sbarca sulla stampa internazionale.

Punta Marina, il caso dei pavoni molesti diventa internazionale. Avviato il censimento x.com

La storia dei pavoni di Punta Marina: davvero questi uccelli hanno invaso la cittadina?Il borgo del ravvennate, in cui i pavoni girano liberamente per le strade, è un caso nazionale. Ma la realtà è però più complessa: mostra il precario equilibrio tra territorio, suoi abitanti e specie ... nationalgeographic.it

Pavoni in città: dal caso di Punta Marina a Roma, perché succede e cosa farePavoni in città: cosa accade a Punta Marina e a Roma, cause, responsabilità e soluzioni efficaci e legali per convivere senza danni. ehabitat.it