A Milano, una persona di origini gambiane ha impugnato un machete e ha causato momenti di tensione in stazione, finendo poi immobilizzata con un taser. L'episodio ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni tra i sindaci di area politica democratica. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di eventi che evidenziano criticità legate all’integrazione, con episodi di violenza che vengono segnalati come parte di una tendenza crescente nelle città italiane.

Il fallimento dell’integrazione è sotto gli occhi di noi tutti, e non solo da sabato di Modena. Una realtà che segna in rosso sangue, letteralmente, la cronaca dei nostri giorni, delle nostre città. L’ultima drammatica evidenza risale appena a ieri, a Milano, funestata (ancora), da una vicenda che aggiunge l’ennesimo capitolo all’interminabile raccolta sul fallimento dell’accoglienza progressista. Siamo all’ombra della Madonnina, in pieno pomeriggio, coi binari della Stazione Centrale affollati e dove si registrano ancora scene da film dell’orrore. Lì, un cittadino gambiano di 31 anni, residente a Modena, e con una sfilza di precedenti per droga, danneggiamento e stalking, è sceso da un treno proveniente dall’Emilia-Romagna, ha finto di uscire e poi è tornato sui suoi passi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura a Milano, gambiano col machete semina il panico in stazione: bloccato col taser. I sindaci Pd come commentano? (Video)

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