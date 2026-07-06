Paul Seixas guadagnerà cifre folli | il contratto da 13 milioni straccia il record di Pogacar e non solo

Paul Seixas riceverà un contratto da 13 milioni di euro all'anno, il più alto nella storia del ciclismo. La firma avverrà con Decathlon, che ha deciso di offrire questa cifra a un atleta di 19 anni. Il contratto supera di molto l'attuale record di 8 milioni di euro, detenuto da un altro ciclista. La notizia è stata annunciata ufficialmente.

Per Paul Seixas la Decathlon è pronta a far sottoscrivere l'accordo più ricco della storia del ciclismo: 13 milioni di euro a stagione. A soli 19 anni sarà il più pagato, superando di gran lunga l'attuale stipendio di Pogacar, "fermo" a 8 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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