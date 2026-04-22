Fondriest | Paul Seixas un fenomeno vero Ma andare alla UAE con Pogacar farà il male del ciclismo

Maurizio Fondriest ha espresso apprezzamenti per le qualità di Paul Seixas, definendolo un talento autentico, ma ha anche messo in guardia riguardo alla scelta di trasferirsi alla UAE con il campione in carica. Nel corso di un'intervista su Fanpage, il ex ciclista ha ricordato il periodo del '93 e ha sottolineato le difficoltà legate ai materiali. Ha inoltre menzionato alcuni giovani promesse italiane come Dati, Iacomoni, Garibbo e Pellizzari, avvertendo di non mettere in discussione il percorso di Seixas e Finn.