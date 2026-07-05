Un uomo aveva la patente ritirata dopo un alcoltest positivo, ma il Tribunale di Cremona ha annullato la sanzione. La sentenza si basa sul fatto che l’uomo non aveva consumato alcol e quindi il test non avrebbe dovuto risultare positivo. La decisione ha invalidato la procedura di ritiro della patente, riconoscendo che non vi erano elementi sufficienti per procedere alla sospensione. La vicenda ha attirato attenzione per il suo carattere innovativo nel settore legale.

Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza. Ma non aveva bevuto un goccio di alcol e ora una sentenza del Tribunale di Cremona gli rende giustizia. Questa è la bizzarra storia di un 55enne che una sera del marzo 2022 era finito con la sua auto in un fossato rientrando a casa dal turno di lavoro. Dopo gli esami di rito, il tasso alcolemico risultava superiore ai limiti con livello di etanolo pari a 1,19 gl. Ora, scrive la Provincia di Cremona, a 4 anni di distanza ecco emergere la verità: l'automobilista è stato assolto con formula piena dall'accusa di guida in stato di ebbrezza "perché il fatto non sussiste". Era stato il 55enne a... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Patente ritirata dopo l'alcoltest positivo. Sentenza storica a Cremona: perchè il Tribunale annulla tutto

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POZZOLO fuori strada e positivo allALCOL TEST: PATENTE SOSPESA per un anno

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Positivo all'alcol test dopo un incidente: patente ritirata a un 42enneNella zona di Capaccio Paestum, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 42 anni coinvolto in un incidente, sottoponendolo ai test di alcol.

Positivo all'alcoltest dopo essere finito fuori strada: patente sospesa per un anno al parlamentare Emanuele PozzoloIl 2 giugno, un parlamentare è uscito di strada lungo la superstrada tra Biella e Vigliano.

Temi più discussi: Patente sospesa per un anno a Pozzolo dopo l'incidente a giugno. Lui dichiara: 'Ho già fatto ricorso'; Patente sospesa per un anno a Pozzolo dopo l’incidente: la prefettura di Biella ha raddoppiato la pena minima; Patente ritirata, attenzione ai tempi: quando si può tornare al volante; Emanuele Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo incidente: Tante cose da chiarire, faccio ricorso.

Io ci sono andato in macchina da solo. Appena prima di arrivare mi ha fermato la Polizia, mi hanno accompagnato a fare l'esame e quando ho preso la patente me l'hanno ritirata. x.com

Cremona, gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza: assolto perché il suo corpo produce alcol, cos'è la sindrome dell'autobreweryNel marzo 2022 gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, ma lui non aveva bevuto neanche un goccio di alcol. L'iomo, 55 anni, era finito in un fossato con la sua ... ilmessaggero.it

Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza ma il suo organismo produce alcol: assoltoUna sindrome molto rara è costata il ritiro della patente a un uomo di 55 anni che ha dovuto dimostrare, dopo esami approfonditi, quale fosse la patologia che produce alcol spontaneamente ... msn.com