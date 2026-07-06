Il governo di Hamas a Gaza ha annunciato lo scioglimento del Comitato d’emergenza, l’amministrazione che gestisce l’enclave. Il movimento ha dichiarato di essere pronto a supportare il funzionamento di un nuovo comitato tecnico. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione né su eventuali sviluppi futuri. La comunicazione si limita a confermare la fine dell’attuale organismo di governo e la disponibilità a collaborare con nuove strutture.

Il governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato le dimissioni del cosiddetto Comitato d’emergenza, ossia l’amministrazione guidata dal movimento islamista che gestisce l’enclave palestinese. Tutte le procedure sono state completate, e Mohammed al-Farra, alla guida dell’ente, ha ufficializzato il passo indietro. La mossa apre la strada al trasferimento delle competenze all’organismo di tecnocrati istituito dal Board of peace di Trump, il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, guidato dal palestinese Ali Shaath. Finora il Comitato non ha avuto la possibilità di insediarsi nella Striscia per l’opposizione del governo israeliano all’entrata dei suoi funzionari nell’enclave distrutta dai bombardamenti e in gran parte ancora occupata dai militari di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Hamas annuncia lo scioglimento dell’organismo di governo a Gaza: “Pronti a garantire il successo del comitato tecnico”

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