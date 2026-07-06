Gaza Hamas cede l' amministrazione al Comitato nazionale In linea col piano Trump
Hamas ha annunciato le dimissioni del Comitato d'emergenza che gestiva l'amministrazione nella Striscia di Gaza. La decisione avviene in seguito a un accordo con il Comitato nazionale, in linea con quanto previsto dal piano dell'amministrazione statunitense. La transizione di potere riguarda l'intera gestione locale e si inserisce in una strategia più ampia di riorganizzazione amministrativa. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui passaggi successivi di questa transizione.
Il governo presieduto dal gruppo terroristico di Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato le dimissioni del cosiddetto "Comitato d'emergenza", l'amministrazione guidata dal movimento che governa il territorio, dichiarando di aver completato tutte le procedure amministrative necessarie per il trasferimento delle competenze al Comitato nazionale tecnocratico per l'amministrazione di Gaza (creato dal Board of Peace di Trump). Lo riporta il Times of Israel. Hamas ha affermato in una nota che "tutti i dipendenti pubblici continueranno a garantire i servizi alla popolazione" e si dichiarano "pronti a operare sotto la responsabilità del nuovo organismo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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