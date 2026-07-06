Gaza Hamas cede l' amministrazione al Comitato nazionale In linea col piano Trump

Notizia in breve

Hamas ha annunciato le dimissioni del Comitato d'emergenza che gestiva l'amministrazione nella Striscia di Gaza. La decisione avviene in seguito a un accordo con il Comitato nazionale, in linea con quanto previsto dal piano dell'amministrazione statunitense. La transizione di potere riguarda l'intera gestione locale e si inserisce in una strategia più ampia di riorganizzazione amministrativa. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui passaggi successivi di questa transizione.