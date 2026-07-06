Il 6 luglio 2026, la polizia locale ha multato 16 famiglie di un condominio in via Paolo VI a Castelfidardo per passi carrabili non autorizzati. In totale, sono stati emessi 52 verbali e la multa complessiva si aggira intorno ai 10.000 euro. Le sanzioni riguardano l’occupazione di spazi destinati al passaggio senza autorizzazione ufficiale. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze legali.

Castelfidardo (Ancona), 6 luglio 2026 – Si sono visti recapitare da parte della polizia locale 52 verbali per due passi carrabili non autorizzati 16 famiglie proprietarie di abitazioni in via Paolo VI a Castelfidardo. Hanno violato l’articolo 22 per la mancata autorizzazione di accesso tra la via pubblica e la proprietà privata di due passi carrabili. Ogni verbale ammonta a 192 euro (di cui 19 euro di spese di notifica) per un totale di novemila e 984 euro su 16 abitazioni (di cui 988 di spese di notifica). "La situazione diventa ancora più paradossale per le famiglie che hanno la comproprietà, ad esempio marito e moglie, perché i verbali notificati sono stati quattro (due per ogni proprietario) per un totale di 768 euro per nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passi carrabili non autorizzati: multa di quasi 10mila euro per un condominio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Passi carrabili e multe, scoppia la polemicaIn città, la questione dei passi carrabili e delle multe ha portato a un acceso confronto tra le forze politiche.

Leggi anche: Omessa comunicazione di ospitalità, sanzionato locatore: multa da 10mila euro

Temi più discussi: Lungomare di Latina: la stagione procede spedita, ma i parcometri sono in ritardo; Pesaro, anello di condensazione: lavori sull’ultimo tratto di via del Governatore; Cantieri a Cagliari, domenica di lavori in viale Diaz: scattano le chiusure al traffico; Zona a traffico limitato, Aree pedonali urbane e nuova viabilità. L'assessore Proto è sul pezzo: Novità.

Passi carrabili non autorizzati: multa di quasi 10mila euro per un condominioCastelfidardo (Ancona), 6 luglio 2026 – Si sono visti recapitare da parte della polizia locale 52 verbali per due passi carrabili non autorizzati 16 famiglie proprietarie di abitazioni in via Paolo VI ... ilrestodelcarlino.it

Marano. Verifica dei passi carrabili, c’è la stretta sui permessiDopo settimane di proteste, segnalazioni e lunghe file agli sportelli di Municipia, arriva un primo chiarimento sul caos legato agli accertamenti dei passi carrabili a Marano. Negli uffici comunali si ... ilmattino.it