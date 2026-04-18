Passi carrabili e multe scoppia la polemica

In città, la questione dei passi carrabili e delle multe ha portato a un acceso confronto tra le forze politiche. La polemica riguarda principalmente le modalità di gestione delle aree di sosta e le sanzioni applicate, suscitando reazioni contrasting tra chi critica le decisioni dell’amministrazione e chi difende le misure adottate. La discussione si sviluppa in un contesto di tensione pubblica e di dibattito sulla regolamentazione delle aree di accesso alle proprietà private.

Esplode in città il caso dei passi carrabili, trasformandosi in uno scontro frontale tra opposizione e amministrazione comunale. Al centro della contesa ci sono le sollecitazioni di pagamento inviate nei giorni scorsi dall’agenzia Abaco, notifiche che hanno gettato alcuni cittadini in allarme o quantomeno nel dubbio. La lista civica di opposizione Per Jesi denuncia una "confusione totale", sostenendo che tantissimi jesini avrebbero ricevuto avvisi di pagamento ingiustificati: si parla di numeri civici errati, richieste per garage inesistenti o tasse già regolarmente pagate ma non registrate. Il dito viene puntato contro la scelta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passi carrabili e multe, scoppia la polemica Notizie correlate Insegne pubblicitarie e passi carrabili, Ranaldi: "Evasione di oltre 4 milioni di euro"Oltre 4 milioni di euro di evasione, tra insegne pubblicitarie e passi carrabili. Bridgerton 4 in arrivo ma scoppia la polemicaIl mondo di Bridgerton si prepara a tornare con una nuova stagione che promette di conquistare ancora una volta il pubblico di Netflix. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Passi carrabili e multe, scoppia la polemica; Accertamenti sui passi carrabili, la nota del comune: Nessun errore; Sicurezza urbana e stradale: il piano 2026–2028 finanziato con i proventi delle multe; Passi carrabili, parte la campagna della polizia locale per la regolarizzazione - Ossola. Passi carrabili, cartelle doppioneContinuano i disagi legati alla notifica della nuova tassa sui passi carrabili, misura già fortemente contestata dai partiti di opposizione, in particolare dal gruppo Vivere Recanati. L’Abaco, agenzia ... ilrestodelcarlino.it Passi carrabili a Modica: il Consiglio approva la mozione per lo stop alle sanzioniNovità sui passi carrabili a Modica: approvata la mozione per annullare sanzioni e interessi. Revisione del regolamento e tutela per gli accessi a raso. quotidianodiragusa.it Devono pagare i passi carrabili nelle strade franate, Cuvato: "Sospendere tutto da subito" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/devono-pagare-i-passi-carrabili-nelle-strade-franate-cuvato-sospendere-tutto-da-subito - facebook.com facebook