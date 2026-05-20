Omessa comunicazione di ospitalità sanzionato locatore | multa da 10mila euro

Un locatore è stato sanzionato con una multa di 10.000 euro per aver omesso di comunicare l’ospitalità, secondo quanto riferito dalle autorità. Nello stesso periodo, sono state denunciate due persone per guida in stato di alterazione. Le operazioni di controllo si sono svolte nelle ultime ore e riguardano diverse verifiche sul rispetto delle normative di sicurezza stradale. Le autorità continuano a monitorare le situazioni di irregolarità e a intervenire per garantire la sicurezza pubblica.

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