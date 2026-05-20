Omessa comunicazione di ospitalità sanzionato locatore | multa da 10mila euro
Un locatore è stato sanzionato con una multa di 10.000 euro per aver omesso di comunicare l’ospitalità, secondo quanto riferito dalle autorità. Nello stesso periodo, sono state denunciate due persone per guida in stato di alterazione. Le operazioni di controllo si sono svolte nelle ultime ore e riguardano diverse verifiche sul rispetto delle normative di sicurezza stradale. Le autorità continuano a monitorare le situazioni di irregolarità e a intervenire per garantire la sicurezza pubblica.
Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati in un servizio coordinato volto a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità nelle aree del centro e della periferia. Il bilancio dell’operazione odierna ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone e all’elevazione di pesanti sanzioni amministrative. Sul fronte della sicurezza stradale, i militari della Stazione di Apice hanno intercettato e denunciato un uomo di 47 anni del luogo, sorpreso alla guida di una Fiat Panda con un tasso alcolemico decisamente oltre i limiti di legge, tre volte superiore al limite consentito. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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