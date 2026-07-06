Il Parco Zoo di Poppi si trova nel Casentino e offre un paesaggio naturale caratterizzato da ampi panorami e sentieri immersi nel verde. I visitatori possono osservare vari animali e scattare fotografie di paesaggi e incontri ravvicinati con alcune specie. La zona è frequentata sia da chi apprezza la tranquillità e la natura sia da chi nota una presenza maggiore di alberi, come castagni, rispetto agli animali. La galleria fotografica include immagini di panorami, sentieri e alcuni incontri con gli animali.

Il Parco Zoo di Poppi divide i visitatori: c’è chi torna entusiasta per la pace del Casentino e chi giura di aver visto più castagni che animali. Noi ci siamo fatti una passeggiata con la macchina fotografica: tra panorami mozzafiato, sentieri nel verde e qualche incontro ravvicinato, ecco la nostra galleria. Perché, in fondo, qui il vero safari è riuscire ad avvistare gli abitanti del parco prima che siano loro a vedere te. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Parco Zoo di Poppi, natura da cartolina e animali da cercare: la nostra galleria fotografica

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