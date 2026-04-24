La parata degli animali a Poppi in onore di San Torello

Il 27 aprile a Poppi si svolgerà una parata di animali realizzati dai giovani. L’evento è dedicato a San Torello e coinvolge diverse creazioni artistiche create dagli studenti del territorio. La manifestazione prevede il passaggio delle opere lungo le vie del paese e si concluderà con una cerimonia pubblica. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il lavoro dei giovani e di celebrare la figura del santo patrono locale.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Il 27 aprile a Poppi la parata degli animali realizzati dai giovani in onore di san Torello L’Ecomuseo del Casentino porta la “la montagna incantata” della Toscana in Casentino con un progetto d’arte che ha coinvolto in laboratori e esperienze artistiche ragazze e ragazzi della classe 3 indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e indirizzo Turismo dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di San Marcello Pistoiese e le classi 3A e 3B dell’Istituto Tecnico Turistico ISIS Galilei di Poppi di Poppi grazie a un finanziamento della Regione Toscana (Sistema degli Ecomusei Toscani). La restituzione di questi la boratori d’arte si svolgerà il 27 aprile alle ore 14,30 a Poppi con una parata festosa in cui i ragazzi porteranno per le vie del paese le sagome da loro realizzate dedicate agli animali da loro scelti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La parata degli animali a Poppi in onore di San Torello Notizie correlate Torna in Casentino la fiera di San TorelloSi preannuncia una domenica di festa, colori e sapori quella che vivrà domenica 19 aprile Ponte a Poppi, grazie alla fiera promozionale “Fiera di San... Domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San TorelloArezzo, 8 aprile 2026 – Domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San Torello.