Papa Leone a Castel Gandolfo | riprende la tradizione delle vacanze estive 

Papa Leone XIV ha ripreso le vacanze estive a Castel Gandolfo, tornando a risiedere nel Palazzo Apostolico dopo diversi anni di stop. Durante il soggiorno, si dedica ad attività come tennis e passeggiate a cavallo e si dedica a riflessioni. Sono inoltre previste riunioni e decisioni riguardanti la gestione della Curia. La presenza del Papa nella residenza estiva segna il ritorno alla consueta tradizione.

Dopo gli anni di stop voluti da Papa Francesco, il Pontefice sceglie di risiedere nuovamente nel Palazzo Apostolico. Tra tennis, passeggiate a cavallo e riflessione, prepara anche le prossime decisioni per la Curia L’estate di Papa Leone XIV torna ad essere parte della tradizione. Infatti, da ieri il Pontefice si è trasferito a Castel Gandolfo, dove resterà fino al 27 luglio per un periodo di riposo che alternerà momenti di preghiera, lettura, attività sportiva e lavoro. Il ritorno nella storica residenza estiva dei Papi rappresenta un cambio di passo significativo rispetto agli ultimi anni e segna il recupero di una consuetudine che aveva caratterizzato il pontificato dei suoi predecessori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Papa Leone lascia Castel Gandolfo tra la gioia dei fedeli presenti

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