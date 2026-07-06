Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, superando Eala in una lunga battaglia. L'azzurra ha dichiarato di essere sulla strada giusta dopo un’annata difficile. La sua vittoria si aggiunge a quella di Cobolli, in una giornata storica per il tennis italiano sui campi di Church Road. Paolini ha concluso il match in tre set, confermando il suo ottimo stato di forma. Ora si prepara per il prossimo turno del torneo.

Una giornata pazzesca per l’Italia del tennis a Wimbledon. Non solo Flavio Cobolli: anche Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba di Church Road a Londra. La trentenne toscana, numero 17 del mondo e 13 del seeding, ha superato la 21enne filippina Alexandra Eala, numero 32 del ranking Wta e 29 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 23 minuti. Paolini affronterà mercoledì nei quarti di finale la 24enne ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e dodicesima testa di serie, vincitrice sulla 22enne statunitense Ashlyn Krueger, con un doppio 6-4 in un’ora e 24 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Paolini non molla mai: battuta Eala in una lunga battaglia. È ai quarti: “Annata dura, ora penso di essere sulla strada giusta”

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IL SORRISO DI JASMINE! Paolini ritrova se stessa, batte Eala in 3 set e torna ai quarti a Wimbledon!Jasmine Paolini ha vinto il match contro Alexandra Eala in tre set, con i punteggi di 6-4, 4-6 e 6-3, dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

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