Paolini-Eala oggi in tv Wimbledon 2026 | orario canali programma streaming

Oggi in televisione si svolge il match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. La partita si tiene in vista di Wimbledon 2026. L’incontro sarà trasmesso su canali dedicati e disponibile anche in streaming. Jasmine Paolini, tennista italiana, affronta la filippina Alexandra Eala, che sta cercando di affermarsi nel circuito professionistico. La sfida coinvolge anche le comunità di entrambe le nazionalità.

Jasmine Paolini contro Alexandra Eala, l’italiana che sta cercando di lanciarsi contro la filippina che, oltre a far appassionare al tennis un intero Paese (e le comunità che spesso accorrono numerose), sta provando davvero a sfondare nel tennis che conta. Sul Centre Court c’è un ottavo di finale di Wimbledon dalle tante sfaccettature. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-EALA DALLE 14.30 Un unico precedente tra le due, giocato quest’anno a Dubai e con il successo di Eala in due set, peraltro abbastanza particolari per andamento. Per Paolini c’è da registrare una decisa crescita nel corso del torneo: dopo lo spavento enorme contro l’americana Robin Montgomery, sono arrivate le vittorie sulla svizzera Viktorija Golubic e, soprattutto, sulla greca Maria Sakkari, che ha riportato davvero a vedere una gran versione della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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