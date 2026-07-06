Paolini-Eala oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala a Wimbledon 2026. La partita si svolgerà in giornata, con orario e dettagli sulla trasmissione disponibili sui canali televisivi e piattaforme di streaming ufficiali. Paolini, tennista italiana, affronta Eala, giovane filippina che sta cercando di affermarsi nel circuito professionistico. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo, con pubblico presente e copertura mediatica internazionale.

Jasmine Paolini contro Alexandra Eala, l’italiana che sta cercando di lanciarsi contro la filippina che, oltre a far appassionare al tennis un intero Paese (e le comunità che spesso accorrono numerose), sta provando davvero a sfondare nel tennis che conta. Sul Centre Court c’è un ottavo di finale di Wimbledon dalle tante sfaccettature. Un unico precedente tra le due, giocato quest’anno a Dubai e con il successo di Eala in due set, peraltro abbastanza particolari per andamento. Per Paolini c’è da registrare una decisa crescita nel corso del torneo: dopo lo spavento enorme contro l’americana Robin Montgomery, sono arrivate le vittorie sulla svizzera Viktorija Golubic e, soprattutto, sulla greca Maria Sakkari, che ha riportato davvero a vedere una gran versione della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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