Dove vedere in tv Paolini-Eala Wimbledon 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini affronterà domani alle 14.30 la filippina Alex Eala negli ottavi di finale di Wimbledon 2026, partita che si giocherà sul Centre Court. La sfida apre il programma del giorno. La partita sarà visibile in diretta streaming e in televisione.

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Jasmine Paolini vuole prolungare la sua permanenza a Londra e scende in campo domani in apertura di programma (ore 14.30) sul Centre Court di Wimbledon contro la filippina Alex Eala negli ottavi di finale dei Championships 2026. In una stagione sin qui praticamente avara di soddisfazioni, questa è veramente una grande occasione per la tennista azzurra n.13 del seeding. Paolini vanta la finale del 2024 come miglior risultato della carriera a Church Road, mentre quest’anno non si era mai spinta oltre il terzo turno nei Major. La trentenne toscana, dopo un debutto molto complicato in cui ha superato in rimonta Robin Montgomery, ha saputo alzare l’asticella nei turni successivi battendo in due set Viktorija Golubic e Maria Sakkari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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